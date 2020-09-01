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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İdlib'de hala çok iş var ama ilerlemelerin olduğunu görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye ile yürüttükleri çalışmaların ilerlediğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 01.09.2020
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İdlib'de hala çok iş var ama ilerlemelerin olduğunu görüyoruz

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde yaptığı konuşmada, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaptıkları çalışmaları değerlendiren Lavrov, "İdlib'de hala çok iş var ama ilerlemelerin olduğunu görüyoruz ve en önemlisi orada kanlı olay yok." dedi.

İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ile Rusya birliklerince ortak devriyelerin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Lavrov, "Aşırılıkçıların direnmesiyle yolun devriyesi hızlı şekilde ilerlemiyor. Ancak her defasında birkaç kilometre eklendi. Devriye, son günlerde yolun tamamında gerçekleşti." yorumunda bulundu.

Lavrov, "Sonuçlar yüzde 100 olmasa da fena değil. Çalışmalar ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"Belarus'ta aracılık hizmetine ihtiyaç yok"

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığa da değinen Lavrov, Belarus halkına dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan sorunları kendi başına çözme fırsatının verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD, Kanada ve Ukrayna'nın Belarus'taki durumun çözülmesi konusunda bazı yaklaşımları dayatmaya çalıştığını savunan Lavrov, "Belarus Cumhurbaşkanı bu yaklaşımlara tepki gösteriyor. Herhangi bir aracılık hizmetine ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Litvanya'nın Belarus'taki duruma müdahale etmeye çalıştığını ileri süren Lavrov, "Durumu kötüleştirme girişimlerini görüyoruz. Bunu kimse gizlemiyor. Litvanya, talepler konusunda tüm nezaket sınırlarını aştı." yorumunda bulundu.

Lavrov, Litvanya'nın demokratik olmayan yöntemlerle eski Belarus Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya ile çalıştığını öne sürdü.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun anayasa reformunun gerçekleştirilmesi teklifinde bulunduğunu hatırlatan Lavrov, bunun sivil toplumla diyaloğu oluşturabileceğini savundu.

"AB, yaptırımlarla baskı kurma yolunu izliyor"

ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım siyasetini de değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD'yi takip eden AB, yaptırımlarla baskı kurma yolunu daha fazla izliyor. AB, cezai amaçla siber alanına müdahale edilmesi konusunda yaptırımlarla ilgili mekanizmaların oluşturulmasını kararlaştırdı. Tek taraflı yaptırımlar gibi, bu yaptırımlar da uluslararası hukuk açısından yasal değil."

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