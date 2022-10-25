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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı ülkemize karşı hibrit savaş başlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı "hibrit savaş" başlattığını belirterek "Düşmanlar, Rus ekonomisini yok etme, iç siyasi istikrarı baltalama ve bizi çatışma alanında yenme hedefini güdüyor." dedi.

Dmitri Chirciu   | 25.10.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı ülkemize karşı hibrit savaş başlattı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı "hibrit savaş" başlattığını belirterek "Düşmanlar, Rus ekonomisini yok etme, iç siyasi istikrarı baltalama ve bizi çatışma alanında yenme, sonunda da asırlık devletimizi önemli ölçüde zayıflatma, hatta ve hatta yok etme hedefini güdüyor." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen ve Rus Patrikhanesi tarafından organize edilen 24. Dünya Rus Halk Meclisi toplantısına görüntülü mesaj gönderdi.

Mesajda, Batı'nın Rusya'ya karşı "durdurma siyaseti" izlediğini kaydeden Lavrov, "Dünya üzerinde egemenliğini kurmaya çalışan ABD önderliğindeki Batı, ülkemize karşı hibrit savaş başlattı. Düşmanlar, Rus ekonomisini yok etme, iç siyasi istikrarı baltalama ve bizi çatışma alanında yenme, sonunda da asırlık devletimizi önemli ölçüde zayıflatma, hatta ve hatta yok etme hedefini güdüyor ve bunu gizlemiyor." dedi.

Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya her türlü destek sağlayarak Rusya'yı durdurmaya çalıştığını söyleyerek "Washington ve NATO müttefikleri, Ukrayna'daki Neonazilere silah sevkiyatlarını artırıyor, istihbarat bilgilerini paylaşıyor, Ukrayna'ya yabancı paralı asker gönderiyorlar. Tüm bunlar onları meselenin tarafı yapıyor." diye konuştu.

Batı ülkelerinin, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'e yaptırım uyguladığına dikkati çeken Lavrov, "Batı, Rus kilisesinin manevi değerlerini bozmaya çalışıyor ve Rus dünyası ile yurt dışındaki cemiyetlerimize güçlü baskı kuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "Washington ve peşinden giden Avrupa ülkelerinin, Rusya'yı izole etme ve uluslararası siyasetin dışına itme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu" dile getirdi.

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