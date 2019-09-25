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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan'ın kuzeyi terörün merkezine dönüşebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Afganistan'ın kuzeyi, DEAŞ'ın liderliğinde uluslararası terör örgütlerinin önemli merkezi haline dönüşme riski taşıyor." dedi.

Ali Cura   | 25.09.2019
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan'ın kuzeyi terörün merkezine dönüşebilir

New York

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda yaptığı konuşmasında, dünyadaki terörizm sorununa değindi.

DEAŞ ve El-Kaide terör örgütlerinin dünya çapında yıkım ve dehşet saçmaya devam ettiğini belirten Lavrov, "Teröristlerin eylemlerinin bir sonucu olarak, Suriye ve Irak dahil olmak üzere, Orta Doğu'daki durum oldukça endişe verici olmaya devam ediyor. Oradan çıkan terör tehdidi, Libya da dahil olmak üzere Afrika kıtasında hızla yayıldı. Orta Asya, Güney ve Güneydoğu Asya da insanlık dışı terör eylemlerine sahne oluyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Afganistan'ın kuzeyinin terör örgütlerinin yuvası haline gelme riski olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Orta Asya dahil Afganistan'daki tehditlere odaklanmaktadır. Afganistan'ın kuzeyi, DEAŞ'ın liderliğinde uluslararası terör örgütlerinin önemli merkezi haline dönüşme riski taşıyor."

Bu tehdit ve zorlukların üstesinden gelmek için Afganistan'a uygun dış yardım gerektiğini vurgulayan Lavrov, Orta Asya ile Afganistan arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi planlarının, bu ülkelerdeki terör tehdidinin ortadan kaldırılmadan uygulanamayacağını kaydetti.

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