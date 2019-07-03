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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanmasından rahatsızız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD’nin, Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu   | 03.07.2019
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanmasından rahatsızız

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD’nin, Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz." dedi.

Lavrov ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf El-Useymin, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtler ve Araplar arasında ciddi çatışmalar yaşandığını belirten Lavrov, "Kürt ve Arap örgütleriyle görüşmelerimizde, Suriye’nin bütünlüğüne saygı gösterilmesi çerçevesinde, diyaloğun kurulması gerektiğini anlatıyoruz. Kürtler, diyalog kurmak için ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Lavrov, "ABD, Suriye’nin bütünlüğünü tehlikeye atan Fırat’ın doğusunda sözde devlet kurma yönündeki pozisyonlarını güçlendirmek için Kürtleri kullanıyor. ABD’nin, Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz. ABD’nin, BM’nin kararlarını ihlal eden ve Suriye’deki etnik ve dini gruplar arasındaki menfaatlerinin dengesini bozan girişimlerden vazgeçeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelede çifte standartların olmaması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Suriye’de Fırat’ın doğusundaki ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki teröristlere karşı savaş, tavizsiz olmalıdır. Bu, Batılı ve diğer ortaklarla görüşmelerimizde sürekli dile getiriliyor." diye konuştu.

ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını değerlendiren Lavrov, "Eğer bu plan, Filistinli mültecilerin bulundukları ülkelerde kalmasını hedefliyorsa bu, BMGK’nın kararlarına aykırıdır." dedi.

Lavrov, Rusya'nın, Basra Körfezi'ndeki durumdan endişe duyduğunu dile getirerek, bölgede güvenliğinin sağlanması için Araplar ile İran arasında diyalog sürecinin başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

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