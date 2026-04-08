Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Bakan Lavrov'un programıyla ilgili bilgi paylaştı.

Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Zaharova, "Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın davetiyle 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 17-18 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek." dedi.

Zaharova, Lavrov'un forumda konuşma ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağını bildirerek "Görüşmelerde Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgelerindeki durum dahil, uluslararası gündemdeki konuların ve bazı devletlerle ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) beşincisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 17-19 Nisan tarihlerinde yapılacak.