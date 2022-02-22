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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya mesaj

Ali Cura   | 22.02.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya mesaj

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi.

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