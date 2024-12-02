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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Suriye'deki gerginliği görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Dmitri Chirciu  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Suriye'deki gerginliği görüştü

Moskova

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, İran tarafının isteği üzerine Putin ile Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Suriye'deki gerginliğin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, son günlerde yaşanan olayların Suriye devletinin egemenliğini, siyasi, sosyal, ekonomik istikrarını baltalamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Suriye'nin meşru yönetiminin, ülkede anayasal düzeni ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme yönündeki eylemlerine koşulsuz destek verildiği, Türkiye'nin katılımıyla Astana Formatı kapsamındaki girişimlerin koordine edilmesinin önemi vurgulandı." ifadeleri yer aldı.

Görüşmede, Rusya ile İran arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin de ele alındığı aktarılan açıklamada, iki liderin 23 Ekim'de sağladığı anlaşmaların hayata geçirilmesinin istişare edildiği bildirildi.

Açıklamada, Putin ve Pezeşkiyan'ın, temasların sürdürülmesiyle ilgili plan konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

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