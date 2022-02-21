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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB'nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir." ifadelerini kullandı.

Emre Gürkan Abay   | 21.02.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Olağanüstü Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB'nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir." ifadelerini kullandı.

Putin, konuşmasında Ukrayna'nın dış güçler tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve Batı'nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebileceğini söyledi.

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