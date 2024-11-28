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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da VII. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıda konuşuyor.
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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Dmitri Chirciu  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız

Moskova

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