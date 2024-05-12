Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığına Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.
Moskova
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