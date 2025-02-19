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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Riyad’da yapılan müzakerelerin sonuçları olumlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yle Riyad’da yapılan müzakerelerin sonuçlarının olumlu olduğunu açıkladı.

Ekip  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin: Riyad’da yapılan müzakerelerin sonuçları olumlu

Ankara

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