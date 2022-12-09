Rusya Devlet Başkanı Putin: Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz." dedi.
Putin, "Meselenin (Ukrayna) çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak." diye konuştu.
Putin, Rusya ve ABD istihbarat birimleri arasında temasların sürdüğünü belirterek, yeni mahkum takas ihtimali için "Her şey mümkün" dedi.
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