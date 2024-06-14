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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Putin: İsviçre’deki konferansa davet edilmedik

Dmitri Chirciu  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin: İsviçre’deki konferansa davet edilmedik Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İsviçre’deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız." dedi.

Putin, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

Putin, "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz." diye konuştu.

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