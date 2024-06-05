Rusya Devlet Başkanı Putin: Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor." dedi.
Moskova
Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip." değerlendirmesinde bulundu.
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