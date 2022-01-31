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Dünya

Rusya’dan, İngiltere’nin yeni yaptırım hazırlıklarına ilişkin 'iş dünyasına saldırı' yorumu

Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere’nin Rus şirketlerine yönelik olası yeni yaptırımlarını, "iş dünyasına yönelik bir saldırı" olarak tanımladı.

Emre Gürkan Abay   | 31.01.2022
Rusya’dan, İngiltere’nin yeni yaptırım hazırlıklarına ilişkin 'iş dünyasına saldırı' yorumu

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’un, Rus oligarklarına, bankalarına ve enerji şirketlerine yönelik yeni yaptırımlar uygulanabileceğiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Tuss’un söz konusu adımları yaptırım olarak adlandırmasına katılmadıklarını belirten Peskov, “Bence, her şeye gerçek adıyla hitap etmeliyiz. Burada iş dünyasına yönelik gizlenmeyen bir saldırıdan söz ediyoruz.” diye konuştu.

Söz konusu açıklamaların, Londra’nın yatırım cazibesine zarar verdiğini savunan Peskov, “İş dünyasına yönelik doğrudan tehditleri sıklıkla duymazsınız. Bu Londra'dan gelen çok endişe verici bir açıklama, bence sadece bizim için değil, şirketlerimiz için de endişe verici.” değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Rusya’nın, ulusal çıkarlarını gözeterek yaptırımlara mütekabiliyet gereği yanıt vereceğini aktararak, “Tek bir ülkenin Rus iş dünyasına saldırısı, elbette, misilleme önlemleri alınması gerektiği anlamına gelir ve bu önlemler, yalnızca kendi çıkarlarımızı dikkate alarak şekillendirilecektir.” dedi.

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