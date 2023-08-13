Rusya: Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna'ya ait 3 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ait iki insansız hava aracının (İHA) Belgorod bölgesinde, bir İHA’nın da Kursk bölgesinde düşürüldüğünü bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belgorod’daki hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 2 İHA’yı düşürdüğü belirtildi.
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Kursk bölgesinde de bir İHA’nın düşürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, saldırılarda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.
Ukrayna’nın, Rusya’nın batı bölgeleri ve Moskova’ya yönelik İHA saldırıları son dönemde artarken, saldırılarda hayatını kaybeden olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.