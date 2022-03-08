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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya bazı ürün ve hammaddelerin ticaretini kısıtlamaya hazırlanıyor

Emre Gürkan Abay   | 08.03.2022
Rusya bazı ürün ve hammaddelerin ticaretini kısıtlamaya hazırlanıyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.


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