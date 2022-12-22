Dolar
18.67
Euro
19.77
Altın
1,786.89
ETH/USDT
1,189.00
BTC/USDT
16,593.00
BIST 100
5,447.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, bazı Batılı şirketlerle ortak projelerden alınan gaza tavan fiyat uygulayacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketiyle bulunduğu bazı ortak projelerden aldığı doğal gaza belirlenecek fiyattan fazla ödemeyecek.

Emre Gürkan Abay   | 22.12.2022
Rusya, bazı Batılı şirketlerle ortak projelerden alınan gaza tavan fiyat uygulayacak

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne yönelik bazı yaptırımlarına ilişkin karşı yaptırım kararı alındı.

Gazprom’un OMV ve Wintershall ile Rusya’da ortak faaliyet gösterdiği bazı doğal gaz sahalarını kapsayan kararnameye göre, Rus şirket buradan aldığı doğal gaza Rus hükümetinin belirleyeceği tavan fiyattan fazla ödeme yapmayacak.

Karşı yaptırımların Urengoy ve Yujno-Russkoye gaz sahalarını kapsadığı ifade edilen kararnamede, Rus hükümetine de söz konusu tavan fiyatı 10 gün içerisinde belirleme talimatı verildi.

Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi
Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder İspanya'da yakalandı
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Cudi Dağı'nda terörist kalmadığını açıkladı

Benzer haberler

Rusya, bazı Batılı şirketlerle ortak projelerden alınan gaza tavan fiyat uygulayacak

Rusya, bazı Batılı şirketlerle ortak projelerden alınan gaza tavan fiyat uygulayacak

Zelenskiy: Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz

Almanya istihbarat servisinde çalışan bir kişi Rusya için casusluk yapmaktan tutuklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sevkiyatı çatışmanın uzamasına neden olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sevkiyatı çatışmanın uzamasına neden olacak
Rus hükümeti, Rusya’nın yaptırım uyguladığı kişilerle işlem yapılmasına izin verebilecek

Rus hükümeti, Rusya’nın yaptırım uyguladığı kişilerle işlem yapılmasına izin verebilecek
Putin yaptırım yüzünden Karabağ'a yerleştiği belirtilen Vardanyan'ı vatandaşlıktan çıkardı

Putin yaptırım yüzünden Karabağ'a yerleştiği belirtilen Vardanyan'ı vatandaşlıktan çıkardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet