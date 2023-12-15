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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Batılılar, Ukrayna'daki savaşın çıkmaza girdiğini anlamalılar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusunda zorlandıklarını belirterek, "Onlar (Batılılar), başlattıkları savaşın tamamen çıkmaza girdiğini anlamalılar." dedi.

Dmitri Chirciu  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Rusya: Batılılar, Ukrayna'daki savaşın çıkmaza girdiğini anlamalılar

Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Lavrov bir araya geldi.

İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya destek verme konusunda zorluklar yaşadığını belirterek, "Hem Avrupa hem de ABD'de beklentileri açıkça karşılayamayan (Volodimir) Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı) yönetimini desteklemeye devam etmek için serbest para arayışı konusunda zorluklar var. Onlar (Batılılar), başlattıkları savaşın tamamen çıkmaza girdiğini anlamalılar." diye konuştu.

Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını dile getiren Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "müzakere şartlarının ağır olacağı" yönündeki açıklamalarını anımsattı.

Lavrov, bazı Batılı ülke liderlerinin müzakereler konusunda çeşitli kanallar üzerinden Rusya'ya sinyal gönderdiğini aktararak, "Başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlama, Rusya'nın meşru çıkarlarını ihlal etme girişimlerine son vermek isteyenler buyursun. Bu konuları görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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