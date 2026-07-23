Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya-Türkiye enerji ortaklığının stratejik nitelikte olduğunu belirtti Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ile Türkiye arasındaki enerji ortaklığının stratejik nitelik taşıdığını söyledi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Novak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Moskova'da gerçekleştirdiği çalışma toplantısında iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin geleceğini ele aldı.

Görüşmede konuşan Novak, bölge ve dünyadaki çalkantılı koşullar nedeniyle enerji alanındaki işbirliğinin özel önem kazandığını belirterek, "Rusya ile Türkiye arasındaki enerji alanındaki ortaklık, gerçek anlamda stratejik bir nitelik taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Türk pazarına doğal gaz, petrol ve diğer doğal kaynakların güvenilir tedarikçisi olmayı sürdürdüğüne işaret eden Novak, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının da istikrarlı biçimde çalıştığını anlattı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasına devam ettiğini belirten Novak, projenin Türkiye'de yeni bir nükleer enerji sektörünün oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Toplantının sonunda Novak, Bayraktar'ı 14-16 Ekim'de Moskova'da düzenlenecek Rusya Enerji Haftası'nın iş programına katılmaya davet etti.





