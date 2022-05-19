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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gazprom'un müşterilerinden yarısı ruble hesabı açtı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Gazprom'un doğal gaz müşterilerinden yarısının rubleyle ödeme sistemi için Gazprombank'ta hesap açtıklarını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 19.05.2022
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gazprom'un müşterilerinden yarısı ruble hesabı açtı

Moskova

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen "Yeni ufuklar" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, enerji sektöründe Rusya ile Batılı ülkeler arasında yaşanan süreçlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının siyasi nedenlerden ötürü dondurulduğunu belirten Novak, "Bu siyasi nedenlerden ötürü yakın gelecekte faaliyete geçeceğini düşünmüyorum. Ancak Avrupalı tüketicilerin ucuz, doğal gaz dahil düşük karbonlu kaynaklara ihtiyacı var. Projeye yönelik gelecekte talep olacağını düşünüyorum." dedi.

Rusya'nın petrol üretiminin ise nisanda günlük 1 milyon varil düzeyinde gerilediğini aktaran Novak, "Mayısta ise üretimimizi günlük 200 ila 300 bin varil düzeyinde artırdık. Haziranda da toparlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Novak, ABD'nin petrol üretiminin ise bu yıl günlük 1 milyon varil seviyesinde artmasının beklendiğini, söz konusu artışın da geçmişe nazaran daha düşük olduğunu kaydetti.

Rusya'nın uygulamaya koyduğu ve Avrupa'da tartışmalara neden olan "rubleyle doğal gaz ödeme sistemine" ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Novak, şöyle konuştu:

"Gazprom Export ile anlaşması olan, büyük, orta ve küçük ölçekli yaklaşık 54 şirket var. Bildiğim kadarıyla bu müşterilerin yarısı ruble hesabı açtı. Rubleyle ödemeyi kabul eden ve etmeyenlerin yer aldığı listenin nihai hali önümüzdeki günlerde netleşecek. Ödemeler için belirli günler var, avans ödemeleri var. Örneğin nisan için teslimatların son ödemesi mayısta yapılıyor."

Novak, ihracat gelirlerini teminat altına alabilmek için doğal gazda rubleyle ödeme sistemine geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Rus gazı ödemelerinde yeni dönem

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan'da yürürlüğe koymuştu.

Buna göre, Rusya'dan enerji ithal eden ülkeler, başta Gazprombank'taki döviz hesaplarına ödemeyi aktaracak, Gazprombank da bu dövizi Rus rublesine çevirip ruble hesaplarına aktaracak. Ardından ödeme tedarikçi şirketin hesabına geçirilecek ve adı geçen bankadaki hesaba para yatırılmaması durumunda doğal gaz kesilecek.

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