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Dünya

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Avrupalı siyasiler, bizi Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya itiyorlar

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti.

Emre Gürkan Abay   | 08.03.2022
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Avrupalı siyasiler, bizi Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya itiyorlar

Moskova

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.

Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.

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