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Dünya

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Akaryakıt ihracat yasağı istikrar sağlanıncaya kadar sürecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, akaryakıt ihracat yasağını iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar devam ettireceklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Akaryakıt ihracat yasağı istikrar sağlanıncaya kadar sürecek

Moskova

Novak, Soçi kentinde petrol ve akaryakıt piyasalarındaki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Brent petrol fiyatının son dönemde arttığına işaret eden Novak, “(Rus petrolüne) İndirimimiz azaldı ve ürünlerimiz tavan fiyatın üzerinde, piyasa fiyatlarında satılıyor.” ifadesini kullandı.

Tavan fiyat gibi uygulamaların olumsuz sonuçlar yarattığını belirten Novak, “En kötüsü de gelecekte sadece Rus enerji kaynaklarına karşı değil, diğer ülkelere ve diğer ürünlere karşı da kullanılabilecek bir emsal oluşturmasıdır.” dedi.

Novak, tavan fiyat uygulamasının etkisiz bir araç olduğunu ve sadece son tüketicileri etkilediğini ifade etti.

Rusya’nın uyguladığı akaryakıt ihracat yasağının ne kadar süreceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Novak, “İç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar devam edecek.” dedi.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül’de yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

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