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Dünya

Rusya, Avrupa'yı Belarus-Polonya sınırında yaklaşan insani krize kayıtsız kalmakla suçladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki durumdan derin endişe duyduklarını belirterek, "Avrupalıların, kendi Avrupai değerlerine bağlılık gösterme konusundaki isteksizliklerinin karşısında yaklaşan insani bir felaket var." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 10.11.2021
Rusya, Avrupa'yı Belarus-Polonya sınırında yaklaşan insani krize kayıtsız kalmakla suçladı

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki binlerce kişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki durumun giderek daha fazla gergin bir hale büründüğüne işaret eden Peskov, "Gerçekten derin endişe duyuyoruz. Durumun karmaşıklığını anlıyoruz ancak burada elbette asıl fiili sorun buradaki binlerce insanın, Belarus’ta kalmak istemeyen ve Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulunan göçmenlerin durumu." diye konuştu.

Avrupa’nın Belarus ile Polonya sınırındaki durumla ilgili "hümanizm ideallerinden" uzak bir tutum sergilediğini belirten Peskov, "Avrupalıların, kendi Avrupai değerlerine bağlılık gösterme konusundaki isteksizliklerinin karşısında yaklaşan insani bir felaket var." dedi.

Kremlin’in Belarus sınırındaki durumla alakalı Rusya açısından herhangi bir risk görmediğini anlatan Peskov, "Şu anda herhangi bir risk yok. Elbette gerekli önlemler alınıyor ancak Belarus göç yetkililerinin bu konuda çok sorumlu bir tavır sergilediğini belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Belarus’a yasal yollardan giren ancak Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.

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