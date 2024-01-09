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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: ABD, Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalışıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin, Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Dmitri Chirciu  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Rusya: ABD, Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalışıyor

Moskova

Bakan Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azalttığını ifade eden Şoygu, "Geçen yıl düşmanın kayıpları 215 bin kişiyi ve 28 bin silahı aştı. Tüm cephe hattı boyunca stratejik açıdan inisiyatifi koruyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik siyasetini değerlendiren Şoygu, şunları kaydetti:

"ABD, Ukrayna oluşumlarının insan kaynaklarının tükenmesine ve savaş alanında sonuç elde edememesine rağmen, Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalışıyor. Kiev yönetimi, Batılı ülkeler tarafından yönlendirilerek askerlerini ölüme zorluyor ve ordunun saflarını yenilemek için her imkanı arıyor. Elbette bu, temas hattındaki durumu değiştirmeyecek, yalnızca çatışmaları uzatacak. Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya devam edeceğiz."

Rusya'nın nükleer üçlemesinin, savaş hazırlığının en yüksek seviyede tutulması açısından önemini vurgulayan Şoygu, Rus ordusu ile donanmasını modern silahlarla donatmayı sürdüreceklerini belirtti.

Şoygu, Ukrayna'da savaşan birliklere silah sevkiyatına ve insansız hava araçlarının seri üretimine devam edeceklerini dile getirdi.

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