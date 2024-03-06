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Dünya

Rusya: ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde askeri çatışma senaryosunda hedef

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi.

Ali Cura  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Rusya: ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde askeri çatışma senaryosunda hedef

Moskova

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