Rusya: ABD, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmazsa askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız
Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıtta, "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız." ifadesi kullanıldı.
Moskova
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