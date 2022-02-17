Dolar
13.61
Euro
15.46
Altın
1,893.14
ETH/USDT
2,967.40
BTC/USDT
41,995.00
BIST 100
2,022.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: ABD, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmazsa askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız

Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıtta, "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız." ifadesi kullanıldı.

Emre Gürkan Abay   | 17.02.2022
Rusya: ABD, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmazsa askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız

Moskova

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Biontech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendiriyor
Belçika geçerli sertifikaya sahip yolculara test ve karantina zorunluluğunu kaldırdı
Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle hastane kapasitesi sınıra dayandı
TURKOVAC gelecek haftadan itibaren tüm devlet hastanelerinde uygulanacak
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 13 milyonu aştı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini açıkladı

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini açıkladı

Rusya: ABD, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmazsa askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde artış gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek

Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek
AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşmek üzere toplandı

AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşmek üzere toplandı
Kremlin Sözcüsü Peskov: Donbas’ta silahlı çatışma ihtimali arttı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Donbas’ta silahlı çatışma ihtimali arttı