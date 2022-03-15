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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken dahil 13 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldı

Emre Gürkan Abay   | 15.03.2022
Rusya, ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken dahil 13 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldı

Moskova

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

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