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Dünya

Rusya: AB, uyguladığı yaptırımlarla kendi ekonomik egemenliğini öldürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı yaptırımlarla kendi ekonomik egemenliğini "öldürdüğünü" ve demokratik toplumun temellerini bozduğunu belirtti.

Dmitri Chirciu   | 28.02.2023
Rusya: AB, uyguladığı yaptırımlarla kendi ekonomik egemenliğini öldürüyor

Moskova

Zaharova, AB'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı 10'uncu yaptırım paketiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu yaptırımların işlemediğinin altını çizen Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu sefer de böyle olacak. Her yaptırım paketi şunu gösteriyor, Rusya'ya karşı kısıtlamalar, işe yaramayan bir araçtır. Josep Borrell'in (Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi), 15 Şubat'ta Avrupa Parlamentosu'nda yaptırımların etkisini yavaş gösteren zehir olduğu yönündeki açıklamasına katılmamak zor. Onlar, ilk önce Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik egemenliğini öldürüyor."

Zaharova, AB'nin yaptırımlarla kendisini Rusya'dan uzaklaştırdığı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) belgelerinde yer alan seyahat etme özgürlüğünü ihlal ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"Batı, çifte standart uyguluyor"

Batı'nın çifte standart uyguladığını ifade eden Zaharova, AB'nin "uygun olmayan" Rus medya kuruluşları ile gazetecilerini de yaptırım listelerine aldığına dikkati çekti. Zaharova, "Brüksel, kasıtlı olarak demokratik toplumun temellerini bozuyor, AB'nin üzerine inşa edildiği ilke ve değerleri baltalıyor." diye konuştu.

Batılı yaptırımların küresel ekonomi ile dünyadaki gıda ve enerji güvenliğini baltaladığını dile getiren Zaharova, çok sayıda ülkenin bu yaptırımlara katılmadığına işaret etti.

Zaharova, "Şüphesiz, AB'nin kabul ettiği yaptırım paketi çerçevesinde Rusya karşıtı kısıtlamalara katılmayacak ülkeleri cezalandırma tehdidi, Batı'nın sömürgeci diktatörlük politikalarının tüm dünya tarafından reddini güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

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