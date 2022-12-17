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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: AB’nin yeni yaptırım paketi kendi sorunlarını artıracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin Avrupa Birliğinin (AB) kendi içerisinde sosyal ve ekonomik sorunların artmasına neden olacağını bildirdi.

Ali Cura   | 17.12.2022
Rusya: AB’nin yeni yaptırım paketi kendi sorunlarını artıracak

Moskova

Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, AB’nin Rusya’ya karşı 9. yaptırım paketini kabul etmesine tepki gösterdi.

Paketin gayrimeşru tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerden oluştuğunu kaydeden Zaharova, “AB liderleri kısıtlamaların döngüsünden çıkamıyor ve Rusya karşıtı tüm yaptırımlar ile Rusya üzerindeki baskı politikalarının beyhude olduğunu kabul edemiyor. Mevcut paket, öncekilerle aynı etkiye sahip olacak, AB’nin kendi içerisinde sosyal ve ekonomik sorunların şiddetlenmesine neden olacak.” ifadelerini kullandı.

Brüksel'in “düşüncesiz adımları” nedeniyle, AB vatandaşlarının halihazırda enerji kesintileri ve benzeri görülmemiş "yaptırım enflasyonu" ile karşı karşıya kaldığını belirten Zaharova, Avrupa sanayisinin tehdit altında olduğunu ifade etti.

Rusya karşıtı politikanın, AB için acı verici sonuçlarının ABD’nin de yardımıyla büyüyeceğini bildiren Zaharova, AB’nin Rusya karşıtı yaptırım takıntısının, kaynak mücadelesinde Batılı ülkelerle rekabet edemeyen Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan devletlere önemli zararlar verdiğine dikkati çekti.

AB üyesi ülkeler, dün yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içeren 9'uncu yaptırım paketini onaylamıştı.

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