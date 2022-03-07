Rusya 5 kentteki sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.
Moskova
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