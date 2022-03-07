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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya 5 kentteki sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Ali Cura   | 07.03.2022
Rusya 5 kentteki sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Moskova

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