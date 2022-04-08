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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, 2 Bulgar ve 45 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 2 Bulgar ve 45 Polonyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.

Ali Cura   | 08.04.2022
Rusya, 2 Bulgar ve 45 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Moskova

​​​​​​​Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nikolay Trifonov’un çağrılarak, elçilikte çalışan 2 diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine yönelik nota verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bulgaristan tarafından mart ayında, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatın sebepsiz bir şekilde istenmeyen kişi ilan edilmesi kararına cevap olarak bu karar alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Kşiştof Krayevskiy’in de bakanlığa çağrılarak 23 Mart’ta Polonya’da 45 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinin protesto edildiği aktarıldı.

Polonya’nın dostane olmayan eylemlerine karşılık mütekabiliyet gereği Polonya’nın Rusya’daki İrkutsk, Kaliningrad ve St. Petersburg başkonsolosluklarında çalışan 45 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiği bildirilen açıklamada, “Bu kimseler 13 Nisan akşamına kadar Rusya Federasyonu topraklarını terk etmek zorundalar. İlgili nota büyükelçiye verildi.” ifadeleri kullanıldı.

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