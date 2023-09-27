Dolar
27.31
Euro
28.72
Altın
1,876.48
ETH/USDT
1,596.20
BTC/USDT
26,251.00
BIST 100
8,213.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

"Rüşvet almakla" suçlanan Menendez'e yurt dışına çıkma yasağı getirildi

New York Federal Mahkemesinde hakkındaki rüşvet iddialarını reddeden ABD'li Senatör Bob Menendez'in şahsi pasaportuna el konuldu.

Islam Doğru  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
"Rüşvet almakla" suçlanan Menendez'e yurt dışına çıkma yasağı getirildi Fotoğraf: Fatih Aktaş - AA

New York

"Rüşvet almakla" suçlanan Menendez, eşi Nadine (Arslanian) Menendez ile geldiği Manhattan'daki mahkeme binası önünde gazeteciler ve "istifa et" sloganları atan bir grup protestocu tarafından karşılandı.

Herhangi bir açıklama yapmadan mahkeme binasına giren Menendez, daha sonra avukatı ve diğer sanıklarla hakim karşısına çıkarıldı.


Menendez ve eşi, duruşmada avukatları aracılığıyla haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

İddianamede Menendez ile rüşvet olayına karışmakla suçlanan New Jerseyli iş insanları Fred Daibes ve Jose Uribe de suçlamaları reddetti.

Suçlamalarda adı geçen 5. sanık Wael Hana da dün Mısır'dan dönerken JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede "suçsuz" olduğunu savunmuştu.

100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

Senatör Menendez, davaya bakan yargıç tarafından kişisel teminat karşılığında 100 bin dolar kefalet ile serbest bırakıldı.

Şahsi pasaport ve seyahat evraklarını teslim etmesi istenen Menendez, sadece Kongredeki görevi nedeniyle yurt dışına resmi pasaportu ile seyahat edebilecek.

Eşi dışında davada ismi geçen diğer sanıklarla yanında avukatı hazır olmadan irtibat kurması yasaklanan Menendez'in, ayrıca Kongredeki Senato personeli, Dış İlişkiler Komitesi personeli veya davanın gerçekleri hakkında kişisel bilgisi olan siyasi danışmanlarla da iletişimi yasaklandı.

Eşi de New Jersey'deki evini güvence göstererek 250 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Pasaportunu teslim etmesi istenen Nadine (Arslanian) Menendez'in, yalnızca New York-Washington koridorunda seyahat etmesine ve Florida'daki ailesini görmesine izin verildi.

"Senatörlük makamını kullanarak yolsuzluk" suçlaması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

Federal savcılar, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İddianamede, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak rüşvetle kazanılan altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.

Hakkındaki suçlamalardan bu yana, başta New Jersey'in diğer tek Demokrat Senatörü olan Cory Booker ve New Jersey'in Demokrat valisi Phil Murphy olmak üzere kendi partisinden 25'ten fazla Kongre üyesi Menendez'in senatörlük görevinden istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen istifa baskılarına direniyor.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı
TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu
Bakan Yumaklı: Kardeş Azerbaycan'la tarımı ilgilendiren konularda da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz

Benzer haberler

"Rüşvet almakla" suçlanan Menendez'e yurt dışına çıkma yasağı getirildi

"Rüşvet almakla" suçlanan Menendez'e yurt dışına çıkma yasağı getirildi

ABD'de Türkiye karşıtlığıyla bilinen Senatör Menendez "rüşvet almak"la suçlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet