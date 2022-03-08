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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil hayatını kaybetti.

Ruslan Rehimov   | 08.03.2022
Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü

Kiev

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Sumi'yi bombaladığı bildirildi.

Açıklamada, kentin Romenskaya ve Spartak sokaklarında iki binanın isabet alarak yıkıldığı ve enkaz alanında yangınlar çıktığı belirtildi.

Yangınların Ukraynalı ekiplerce söndürüldüğü, enkaz altında 2'si çocuk 9 sivilin cesedinin çıkartıldığı kaydedildi.

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