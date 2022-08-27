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Dünya

Rusların Karadağ hükümetine ait resmi sitelere siber saldırı düzenlediği iddia edildi

Karadağ, hükümete ait resmi internet sitelerinin günlerdir maruz kaldığı siber saldırıların arkasında Rus servislerinin olduğunu iddia etti.

Ahmet Nurduhan   | 27.08.2022
Rusların Karadağ hükümetine ait resmi sitelere siber saldırı düzenlediği iddia edildi

Montenegro

Karadağ hükümetince yapılan açıklamada, son günlerde hükümete ait resmi sitelere düzenlenen siber saldırıların, Rus servisler tarafından yapıldığı duyuruldu.

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıların siyasi gerekçelerle gerçekleştirildiğini düşündüklerini belirtti.

Abazovic sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadağ, birkaç gündür, kurumlarımızı tehlikeye atan ciddi siber saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılarla mücadele için kurumlarımızdan ve özel sektörden uzmanların yer aldığı bir 'görev gücü' oluşturduk." ifadesine yer verdi.

Ülkede şimdiye kadar düzenlenen en karmaşık siber saldırı olduğu kaydedilen saldırının neden olduğu hasarın, henüz tespit edilmediği aktarıldı.

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