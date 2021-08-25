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Dünya

Rus uçakları tahliye için Kabil'de

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliye hareketliliğinin yaşandığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sivil havacılık bölümüne bugün Rus uçakları indi.

Aykut Karadağ   | 25.08.2021
Rus uçakları tahliye için Kabil'de Fotoğraf: Aykut Karadağ / AA

Ankara

Hem ABD'nin hem de Taliban'ın Afganistan'dan tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos'a kısa bir süre kala uluslararası havalimanında çalışmalar devam ediyor. Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan ayrılmak isteyen yabancı görevliler ve Afganlar, pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra uçaklarla tahliye ediliyor.

25.08.2021

Rusya Savunma Bakanlığı: Putin’in talimatıyla bugün toplam 500 Rus, Ukrayna, Belarus, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan vatandaşını 4 uçakla Afganistan’dan tahliye ediyor.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sivil havacılık bölümüne bu sabah saatlerinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait İlyuşin İl-76 MD tipi 3 stratejik nakliye uçağı ve bir İlyuşin İl-62 yolcu uçağı indi. 4 uçakla birlikte tahliye işlemleri için Rus görevlilerin de Kabil'e geldiği görüldü.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bugün 500 Rus, Ukrayna, Belarus, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan vatandaşının 4 uçakla Afganistan'dan tahliye edileceğini açıkladı.

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