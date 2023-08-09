Rus sporcu, Musk'ın, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşü" için koçluk talebini reddetti
Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk’ın, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşü” öncesi eğitim talebini reddetti.
Ankara
TASS haber ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim vermesi için Nurmagomedov’dan koçluk talep etti.
- Meta CEO'su Zuckerberg, Musk'ın "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini söyledi
- Elon Musk, Zuckerberg "kafes dövüşü" öncesi ünlü güreşçi St-Pierre ile idman yaptı
- Musk, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşünü" X platformu üzerinden canlı yayımlayacak
- Zuckerberg-Musk düellosunda kimin şansı yüksek olur?
Sporcu Nurmagomedov, Musk’ın talebini reddetmesinin nedeninin "prensip meselesi" olduğunu belirtti.
Kaynaklar, Nurmagomedov’ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetti.
Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.