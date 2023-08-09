Dolar
27.03
Euro
29.71
Altın
1,928.05
ETH/USDT
1,861.80
BTC/USDT
29,830.00
BIST 100
7,434.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya

Rus sporcu, Musk'ın, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşü" için koçluk talebini reddetti

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk’ın, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşü” öncesi eğitim talebini reddetti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Rus sporcu, Musk'ın, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşü" için koçluk talebini reddetti

Ankara

​​​​​​​TASS haber ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim vermesi için Nurmagomedov’dan koçluk talep etti.

Sporcu Nurmagomedov, Musk’ın talebini reddetmesinin nedeninin "prensip meselesi" olduğunu belirtti.

Kaynaklar, Nurmagomedov’ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetti.

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da hava yolu trafiğinde "rekor" yoğunluk
Tuzla'da kentsel dönüşüm 10 farklı proje seçeneğiyle başlıyor
"TEKNOFEST Deneyap Kart Robolig Yarışması"na başvuru için son 2 gün
Adana'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın mühendisine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Adana'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın mühendisine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Benzer haberler

Rus sporcu, Musk'ın, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşü" için koçluk talebini reddetti

Rus sporcu, Musk'ın, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşü" için koçluk talebini reddetti

GÖRÜŞ - Dijital dönüşüm kontrol toplumlarına mı yol açıyor?

Musk, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşünü" X platformu üzerinden canlı yayımlayacak

Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı

Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı
Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu "X" ile değiştirmesi tartışma yarattı

Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu "X" ile değiştirmesi tartışma yarattı
Meta'nın sahibi Zuckerberg'i "Kongre'yi tahkir"le suçlamak için yapılacak oylama iptal edildi

Meta'nın sahibi Zuckerberg'i "Kongre'yi tahkir"le suçlamak için yapılacak oylama iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet