Dolar
18.62
Euro
19.37
Altın
1,768.57
ETH/USDT
1,295.90
BTC/USDT
17,078.00
BIST 100
4,977.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Kiev'de elektrik kesintileri kısmen sürüyor

Son günlerde düzenlenen Rus füze saldırıları sonucu enerji altyapısı ağır hasar gören Ukrayna'da başkent Kiev'in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri devam ediyor.

Davit Kachkachishvili   | 30.11.2022
Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Kiev'de elektrik kesintileri kısmen sürüyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Rus ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Kiev'de planlı veya acil durum elektrik kesintileri sürüyor.

En son 23 Kasım'da düzenlenen saldırılar sonucu ülkenin büyük kısmında elektrik ve su kesintileri meydana gelirken, yoğun çalışmaların ardından Kiev'e elektrik ve su hizmetleri kısmen verildi ama kentin bazı ilçelerinde acil durum ve planlı elektrik kesintileri hala devam ediyor.

Elektrik kesintilerin devam ettiği semtlerde özelikle gece saatlerinde sokakta yürüyenlerin telefon ışığı veya el feneri kullandığı görülüyor.

Kısmen de olsa elektrik sorunlarının yaşadığı başkentte gece saatlerine kadar faaliyetlerini sürdürmeye çalışan kafe, market veya restoranlar genellikle jeneratör kullanıyor.

Kiev'in merkez semtlerinden Podol'da kafe işleten Oleg Burlak (27) AA muhabirine, kentte devam eden elektrik kesintilerinin işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Bugün semtte yaşanan acil durum elektrik kesintisine rağmen müşteri kabul etmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Burlak, Rus saldırılarından dolayı üzün süredir Kiev'de elektrik sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Jeneratörleri olmadığı için elektrik kesintilerinde akü ve pillerle aydınlatma yaptıklarını anlatan Burlak, "Ülkede elektrik kesintileri devam ediyor ama biz buna rağmen yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Burlak, ülkenin savaşta olduğu bir durumda herkesin elinden geleni yaparak ekonomiye katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Evet elektrik yok ama bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlara hizmet vermemiz gerekiyor. Ayrıca faaliyetlerimizi sürdürürken vergi ödeyerek ülkenin ekonomisine destek veriyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
"Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz: Kızımı doktor olarak biliyorum, sahteliğinden hiç haberimiz yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Düzce'deki depremde zarar gören hanelere 10 milyon lira aktarıldı

Benzer haberler

İngiltere'den Rus Başbakan Yardımcısı Manturov dahil üst düzey yetkililere yaptırım kararı

İngiltere'den Rus Başbakan Yardımcısı Manturov dahil üst düzey yetkililere yaptırım kararı

Wagner'in "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki isyancıları da askere almaya başladığı" iddiası

Ukrayna, AB'nin savaşta öldürülen Ukraynalı asker sayısıyla ilgili verdiği bilgiyi doğrulamadı

Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Kiev'de elektrik kesintileri kısmen sürüyor

Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Kiev'de elektrik kesintileri kısmen sürüyor
Rusya: ABD, Suriye'deki ayrılıkçı unsurları destekliyor

Rusya: ABD, Suriye'deki ayrılıkçı unsurları destekliyor
Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 3 yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 3 yerleşim birimini ele geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet