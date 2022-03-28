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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus ordusu, Ukrayna'nın Rivne bölgesinde petrol deposunu vurdu

Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 28.03.2022
Rus ordusu, Ukrayna'nın Rivne bölgesinde petrol deposunu vurdu

Kiev

Rivne Valisi Vitaliy Koval, yaptığı açıklamada, "Düşman yine Rivne bölgesine füze saldırısı düzenledi. Yine petrol deposu vuruldu. Devlet Acil Servisi ve kimya laboratuvarı ekipleri olay yerinde." ifadelerini kullandı.

Koval, saldırı tehlikesinin sürdüğünü belirterek, vatandaşlara sığınaklarda kalma uyarısında bulundu.

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