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Dünya

Rus mahkemesi, Google’a ait 500 milyon rublelik varlıklara el konulmasına hükmetti

Moskova Tahkim Mahkemesi, bir Rus televizyon şirketine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Google’a ait Rusya'daki 500 milyon ruble değerinde varlıklara el konulmasına hükmetti.

Emre Gürkan Abay   | 26.04.2022
Rus mahkemesi, Google’a ait 500 milyon rublelik varlıklara el konulmasına hükmetti

Moskova

Moskova Tahkim Mahkemesi, Rusya’nın önde gelen televizyon şirketlerinden Gazprom Media’nın YouTube aleyhine açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, YouTube’un Gazprom Media’ya ait kanalların yayınını durdurması nedeniyle Google’a ait 500 milyon ruble (yaklaşık 7 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti.

YouTube, Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda Rus medya şirketine ait kanallara erişimi yasaklamıştı.

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