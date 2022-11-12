Rus güçlerinin çekildiği Herson'da Ukraynalılar kutlama yapıyor
Rus güçlerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesinin ardından Herson şehir meydanında kutlamalar devam ediyor.
Kiev
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna'nın güneyindeki Herson'da kent sakinlerinin ellerinde Ukrayna bayraklarıyla şehrin Rus ordusundan kurtuluşunu kutlamaya devam ettikleri yer alıyor.
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Görüntülerde, Herson merkezindeki idari binanın önünde toplanan onlarca kişinin Ukrayna askerlerine sevgi gösterisinde bulunduğu, birçok kişinin sevinç gözyaşlarını tutamadığı görülüyor.
Bu arada, Herson şehir merkezine Ukrayna polisinin geri dönmesi de dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.