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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus güçlerinden başkent Kiev'in de olduğu Ukrayna'daki kentlere füze saldırısı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer bazı kentlere füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 31.10.2022
Rus güçlerinden başkent Kiev'in de olduğu Ukrayna'daki kentlere füze saldırısı

Kiev

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Twitter'den yaptığı paylaşımda Rus güçlerince Ukrayna'ya yönelik seyir füzeleri ile saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sabah Ukrayna'ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Kritik altyapı tesislerine yapılan saldırı sonucu başkentin bir kısmında elektrik kesildi. Bazı bölgelerde su yok. Tüm birimler çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin diğer bölgelerine yapılan saldırılar sonucu da özelikle enerji ve diğer kritik altyapıların hasar gördüğü belirtiliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Zaporijya, Kirovograd, Harkiv ve Odessa kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi.

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