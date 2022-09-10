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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus güçleri Ukrayna'nın Harkiv şehrinin merkezine saldırı düzenledi

Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv şehrinin merkezini çoklu roketatar sistemiyle vurduğu saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Deveci   | 10.09.2022
Rus güçleri Ukrayna'nın Harkiv şehrinin merkezine saldırı düzenledi

Harkiv

Harkiv şehir merkezinde akşam saatlerinde 5 ayrı patlama sesi duyuldu. Rus güçlerince şehre atılan roketler, 5 eve isabet etti.

Saldırılar nedeniyle 2 evde yangın çıktı, üçünde ise hasar oluştu. Yangınlar nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü. Saldırılar nedeniyle Harkiv merkezinde akşam saatlerinde sık sık sirenler çaldı.

Öte yandan Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını, 3 evde de hasar oluştuğunu belirtti.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.

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