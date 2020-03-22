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Dünya, Koronavirüs

Rus doktorlardan 'Kovid-19'la ilgili gerçek durum saklanıyor' iddiası

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürdü.

Dmitri Chirciu   | 22.03.2020
Rus doktorlardan 'Kovid-19'la ilgili gerçek durum saklanıyor' iddiası Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili durumu değerlendirdi.

Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.

Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.

Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.

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