Rus doktorlardan 'Kovid-19'la ilgili gerçek durum saklanıyor' iddiası
Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürdü.
Moskova
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Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili durumu değerlendirdi.
Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.
Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.
Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.