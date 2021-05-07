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Dünya

Rum muhalefet lideri Papadopulos: Cenevre'deki Kıbrıs konferansı, Rum tarafı için hezimetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde muhalefetteki Demokrat Partinin lideri Papadopulos, 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansının Rum tarafı için "hezimet" olduğunu söyledi.

Muhammet İkbal Arslan   | 07.05.2021
Rum muhalefet lideri Papadopulos: Cenevre'deki Kıbrıs konferansı, Rum tarafı için hezimetti

Lefkoşa

Haravgi gazetesinin haberine göre, Demokrat Partinin (DİKO) lideri Nikolas Papadopulos, internet üzerinden gerçekleştirdiği basın toplantısında Kıbrıs meselesiyle alakalı eleştirilerde bulundu.

Papadopulos, 5+1 gayriresmi konferansı sonuçlarının, Kıbrıs meselesinde son yıllarda izlenilen siyasetin tam başarısızlığını ortaya koyduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in, tarihte "bölünmüşlük başkanı", konferansın ise "iki devletin masaya geldiği ve böylelikle ülkenin bölünmesiyle ilgili görüşmenin başladığı 5'li konferans" olarak kalacağını ifade etti.

Anastasiadis'in ve onun siyasetini destekleyenlerin sorumluluğunun büyük olduğuna da değinen Papadopulos, Türk tarafının Cenevre'de 3'te 3 yaptığını, masaya iki ayrı devlete dayalı çözümü getirdiğini, BM Genel Sekreteri'nin iki devlete dayalı çözüm önerisinin sunulmasının ardından reaksiyon göstermediğini ve bunun aksine yeni bir 5'li konferans belirleyeceğini açıkladığını da anlattı.

Papadopulos, Türkiye'nin başlattığı zemin değişikliğinin engellenmemesi durumunda, matematiksel gerçeklikle yeni bir çıkmaza veya taksime sürükleneceklerini de savundu.

5+1 Kıbrıs konferansı

Gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara yolladığı davet mektubunda yer alan "yaratıcı fikirlerle gelme" çağrısını da göz önünde bulundurarak, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Guterres'e 6 maddeden oluşan bir öneri sundu.

Önerinin ilk maddesinde, Kıbrıslı Türkler ve Rumların eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararın BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmesi için Genel Sekreter'e inisiyatif alma çağrısı yer almıştı.

Böyle bir kararın mevcut iki devlet arasında iş birliğine dayalı ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacağı da öneride belirtilirken, tarafların egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünün sağlanmasıyla BM himayesinde, "sonuç odaklı" ve "belli bir zaman aralığına dayalı" müzakerelere başlanabileceği de belirtilmişti.

Guterres, konferansın ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinin çözümü adına resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadıklarını, 2-3 aylık süre içerisinde aynı formatta bir konferansın yapılması için çabalamaya devam edeceklerini söylemişti.

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