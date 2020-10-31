Ruhani: Kardeş Türkiye halkına başsağlığı, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar diliyorum
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunarak, her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.
Ankara
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında, İzmir'deki depremde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Ruhani mesajında, "İran hükümeti ve halkı adına bu kayıplardan dolayı size ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyor ve Yüce Allah'tan, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'nin talep etmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.