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Dünya

Ruhani: Kardeş Türkiye halkına başsağlığı, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar diliyorum

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunarak, her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.

Ahmet Dursun   | 31.10.2020
Ruhani: Kardeş Türkiye halkına başsağlığı, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar diliyorum

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında, İzmir'deki depremde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. 

Ruhani mesajında, "İran hükümeti ve halkı adına bu kayıplardan dolayı size ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyor ve Yüce Allah'tan, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'nin talep etmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

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