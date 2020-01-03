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Dünya

Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, "İran ve bölgenin özgür ulusları, ABD'nin işlediği bu korkunç suçun intikamını kuşkusuz alacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Dursun   | 03.01.2020
Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır

Ankara

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. 

Saldırıyı, "zalimce ve korkakça" olarak niteleyen Ruhani, "İnsanlık dışı gaddarlıklarıyla uluslararası hukukun en temel kaidelerini ayaklar altına alan bu işgalci rejim, bu ülkenin utanç dolu sayfalarına başka bir leke daha ekledi." yorumunu yaptı.

Ruhani, İran milletine, Devrim Muhafızları Ordusu'na ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Süleymani'nin ölümünün İran'ın ABD ile mücadelesindeki kararlılığını etkilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran ve bölgenin özgür ulusları, ABD'nin işlediği bu korkunç suçun intikamını kuşkusuz alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." tespitinde bulunmuştu.



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