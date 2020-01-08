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Dünya

Ruhani: İntikamımız onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, General Kasım Süleymani'nin intikamının, ABD'nin bölgeden çıkarılması olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 08.01.2020
Ruhani: İntikamımız onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak

İstanbul

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurması

İran'dan fırlatılan ABD ve Koalisyon güçlerini hedef alan füzeler Erbil'e 80 km mesafedeki Bardaraş ilçesinin kırsal alanına düştü. Güvenlik güçleri, füzelerin düştüğü alanda incelemelerde bulundu. ( Azad Muhammed - Anadolu Ajansı )

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'daki kabine toplantısında konuşan Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ayn el-Esed'deki ABD üslerine yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ruhani, "Karadan karaya onlarca füzeyle terörist ABD ordusuna ait Ayn el-Esed üssü vuruldu. Onlar, Süleymani'nin elini kestiler. Bunun intikamı, onların ayaklarını bölgeden kesmemiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Süleymani'ye yönelik saldırısının ardında birtakım hedeflerin olduğunu savunan Ruhani bunları, "İran içerisinde tefrika ve ayrılık çıkarma, bölgeye korku yayma, İran ve Irak'ın arasını açma" şeklinde sıraladı.

Ruhani ayrıca, ABD içindeki çekişmelerin de Süleymani'nin öldürülmesinin nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü.

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