Ruhani hükümetinden 'Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu bizden saklandı' açıklaması
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini söyledi.
İstanbul
İran devlet televizyonuna göre, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz, yalancılık ve olayı gizlemekle suçlandık. Gerçekte durum böyle değildi. Biz yalan söylemedik, konuyla ilgili bize bilgi verilmedi." dedi.
Cumhurbaşkanı Ruhani dahil hükümet üyelerine, uçağın hava savunma sistemi tarafından "istem dışı" vurulduğu bilgisinin cuma günü öğleden sonra verildiğini belirten Rebii, "Ruhani, konudan haberdar olunca, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyini toplantıya çağırdı ve konuyla ilgili açıklama yayımlandı." ifadelerini kullandı.
"Geç bildirilmesinden hükümet rahatsız"
Rebii, "Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, konudan çarşamba günü haberdar olduğunu ve üstleriyle paylaştığını söyledi. Üstler de konunun incelenmesi gerektiğini düşünmüşler." diye konuştu.
Konunun 2 gün sonra hükümete bildirilmesinde bir kasıt bulunmadığını öne süren Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." dedi.
İranlı Milletvekili Mutahhari: "Uçağın düşürülmesinde gizli iş şüphesi var"
İran Meclisi Tahran Milletvekili Ali Mutahhari de Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin ülke lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle geç paylaşılmasının olayla ilgili şüpheleri artırdığını söyledi.
Asriran haber sitesine göre, Tahran'da düşürülen yolcu uçağı hakkında konuşan Mutahhari, "Hamaney ve Ruhani'ye uçağın düşürülmesinden hemen sonra bilgi verilmemesi, olayın ardında gizli bir iş olduğu şüphesini uyandırıyor." dedi.
Olaya ilişkin birçok sorunun henüz cevaplanmadığını dile getiren Mutahhari, "Neden uçuş yasağı ilan edilmedi bilinmiyor. Devrim Muhafızları, 'Biz (uçuş yasağı kararıyla ilgili) bilgi verdik' diyor, Havacılık Kurumu, 'Bize bilgi verilmedi' diyor." ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin çarşamba sabahı yaptığı, uçağın hava savunma sistemi tarafından füzeyle vurulması ihtimalini değerlendirdikleri yönündeki açıklamasını hatırlatan Mutahhari, "Hacızade, o andan itibaren Havacılık Kurumu ve devlet televizyonunu uyararak konuyla ilgili açıklama yapılmasının önüne geçmeliydi." diye konuştu.
Milletvekili Mutahhari, olayda ağır kusur bulunduğunu ve üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.