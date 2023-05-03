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Dünya

Ruanda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 109 kişi öldü

Ruanda'nın batı ve kuzey eyaletlerinde dünden itibaren devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.

Gökhan Kavak  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Ruanda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 109 kişi öldü

İstanbul

Ruanda Acil Durum Yönetim Bakanı Marie Solange Kayisire, yaptığı açıklamada, ülkenin batı ve kuzey eyaletlerinde şiddetli yağışlara bağlı toprak kaymaları ve sellerde ölen kişi sayısının 109 olduğunu belirtti.

Sel ve toprak kaymaları sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Kayisire, birçok evin de kullanılamaz hale geldiğini ve tarım arazilerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Kayisire, hayatını kaybedenlerin bazılarının evlerinde mahsur kalarak can verdiğini kaydetti.

Felaketten en fazla etkilenen bölgeleri Ngororero, Rubavu, Nyabihu, Rutsiro ve Karongi olarak sıralayan Kayisire, ihtiyaç sahiplerine çadır tedarik edilmeye başlandığını açıkladı.

Öte yandan ülkede Mukamira-Ngororero ve Rubavu-Rutsiro yolları hasar gördü.

Ruanda Meteoroloji Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların mayısta ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alacağını açıklamıştı.

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